Дети устроили опасные игры на льду реки в Петрозаводске

Пятеро мальчиков пытались проломить лед на реке Неглинка.

В паблике «Подслушано ПТЗ» горожане предупреждают родителей, чьи дети гуляют у реки Неглинка рядом с ТРК «Лотос Плаза». В минувшую пятницу, 1 апреля, около 20.00 пятеро ребят утроили опасные игры на льду. Дети скакали по замерзшей реке, пытаясь пробить лед. Причем скакали впятером разом.

«Убедительная просьба родителей объяснить своим чадам, что это не весело и закончиться может плачевно. А если бы впятером и рухнули в воду?? Кто бы спасал? Людей вокруг почти не было, хорошо еще, что никто в воду не упал, хотя ноги, судя по крикам, замочили», - пишут очевидцы инцидента в паблике.

Ранее власти столицы Карелии заявили, что в Петрозаводске объявлен запрет выхода на лёд.