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Дети в Карелии продолжают заражаться коронавирусом

Новости. Общество
09:33, 16 Марта 2022
фото: © oka.fm

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За минувшие сутки 19 детей заразились COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 16 марта зарегистрировано 16959 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения COVID-19 у детей, 24 часа назад этот показатель был 12.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 50 детей.
Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16890 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 129 человек, выздоровели 208 пациентов, зарегистрировано две смерти от COVID-19.

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