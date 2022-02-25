Дети в Карелии продолжаются заражаться коронавирусом

За минувшие сутки выявлено 54 новых случая ковида у детей, сообщил Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 2 марта зарегистрировано 16485 детей, инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки выявлено 54 новых случая заражения COVID-19 у детей.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 31 ребенок.

Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 16115 человек.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии заразились коронавирусом еще 436 человек, выздоровели 421 пациента, зарегистрировано две смерти от COVID-19.