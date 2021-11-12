Дети в Карелии стали тяжело болеть ковидом, заявила главный педиатр республики (ВИДЕО)

Исполняющая обязанности главного врача Детской городской больницы, главный педиатр Карелии Ольга Шорохова рассказала, как сказывается на здоровье детей перенесенная коронавирусная инфекция.

По словам Ольги Шороховой, несмотря на все предпринимаемые меры, ситуация с распространением коронавируса в Карелии остается напряженной.

«Наряду со взрослыми пациентами дети тоже стали тяжело болеть ковидом: с развитием так называемого мультисистемного воспалительного синдрома, с тяжелым поражением различных органов», — сказала главный педиатр республики Ольга Шорохова.

Более того, по ее словам, перенесенная коронавирусная инфекция значительно ухудшает качество жизни маленьких пациентов, приводит к развитию постковидного синдрома: с тяжелыми респираторными и неврологическими последствиями, а также длительным астеническим синдромом.

«Единственная мера, которая может прервать эпидемический процесс и цепочку передачи вируса среди населения республики, это вакцинация. А для привитых жителей республики — своевременная ревакцинация. Призываю вас проявить заботу о собственном здоровье и здоровье своих близких. Не подвергайте свою жизнь реальной опасности», — призвала доктор Шорохова.