Дети в одном из районов Петрозаводска выезжают на ватрушках под колеса автомобилей (ВИДЕО)

На одной из улиц Древлянки в Петрозаводске дети катаются на тюбингах рядом с проезжей частью.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликована видеозапись катания детей на ватрушках. Речь идет об улице Защитников Донбасса на Древлянке.



Несовершеннолетние скатываются с горки прямо на проезжую часть.



«Такие себе зимние забавы», - считает автор поста.



Напомним, ранее в центре Петрозаводска засыпали опасную детскую горку.