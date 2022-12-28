Дети в одном из районов Петрозаводска выезжают на ватрушках под колеса автомобилей (ВИДЕО)

На одной из улиц Древлянки в Петрозаводске дети катаются на тюбингах рядом с проезжей частью.
В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» опубликована видеозапись катания детей на ватрушках. Речь идет об улице Защитников Донбасса на Древлянке.
Несовершеннолетние скатываются с горки прямо на проезжую часть.
«Такие себе зимние забавы», - считает автор поста.
Напомним, ранее в центре Петрозаводска засыпали опасную детскую горку.
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