Дети в Петрозаводске сделали поделки, чтобы заработать деньги на еду для нуждающихся

В соццентре «Попечение» дети сделали подвески на продажу, средства от которой пойдут на формирование продуктовых пакетов нуждающимся.

Как сообщается в паблике социального центра «Попечение», на базе центра прошел мастер- класс, на котором ребята сделали интерьерные подвески, для того чтобы передать их на продажу в храм. Все вырученные от продажи средства пойдут на помощь в формировании продуктовых пакетов нуждающимся.

«Таким образом, ребята не только получили новые знания по интересной технике изготовления подвесок, которые вполне могут применить дома, а ещё и поучаствовали в благотворительности, передав поделки на продажу», - рассказали в центре «Попечение» ипоблагодарили Илону Коцюбинскую за организацию и проведение класса!

По словам организаторов, поделки уже в храме, они очень красивые и ими можно украсить свой дом или подарить друзьям и близким.

Все приглашаются за покупками.