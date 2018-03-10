ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле

Во дворце творчества детей и юношества на улице Красной дети больше не смогут увидеть аквариум, где жили рыбки, тритоны, черепахи, потому что его ликвидировали.

Как стало известно "Столице на Онего", ранее во Дворце творчества работал человек, который вкладывал душу и финансы в подержание аквариума на первом этаже в рабочем состоянии.

Но с недавних пор энтузиаст покинул стены детского учреждения, прекратив финансировать созданный живой уголок в холле дворца творчества.

Руководители дворца решили, что аквариуму не место на первом этаже учреждения и разобрали его, передав всех постояльцев в живой уголок в кабинет №19.

Нововведение очень огорчило детей.

"Нам нравилось наблюдать за рыбами, - сказали ребята, которые посещают кружки дворца, - там тритончик прикольный был, жалко, что все убрали".

Теперь на месте снесенного аквариума под лестницей стоит ширма.