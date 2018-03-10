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Новости. Общество
16:33, 10 Марта 2018

ДЕТИ В ШОКЕ: Во дворце творчества в Петрозаводске разрушили аквариум в холле

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Во дворце творчества детей и юношества на улице Красной дети больше не смогут увидеть аквариум, где жили рыбки, тритоны, черепахи, потому что его ликвидировали.

Как стало известно "Столице на Онего", ранее во Дворце творчества работал человек, который вкладывал душу и финансы в подержание аквариума на первом этаже в рабочем состоянии.

Но с недавних пор энтузиаст покинул стены детского учреждения, прекратив финансировать созданный живой уголок в холле дворца творчества.

Руководители дворца решили, что аквариуму не место на первом этаже учреждения и разобрали его, передав всех постояльцев в живой уголок в кабинет №19.

Нововведение очень огорчило детей.

"Нам нравилось наблюдать за рыбами, - сказали ребята, которые посещают кружки дворца, - там тритончик прикольный был, жалко, что все убрали".

Теперь на месте снесенного аквариума под лестницей стоит ширма.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
анти
2018-03-10 17:40:47
Ну убрали аквариум, и что??? Темный под лестницей стоял. Рыбы дохли постоянно. Больше писать не о чем?
Смалик
2018-03-10 17:36:32
Дикая страна ...что ещё можно сказать?!
На мордобои в клетках по телеку (бои без правил),где две "обезьяны" месяц друг друга до полусмерти деньги всегда найдутся ,а на развитие детей,будущего поколения....,к сожалению...нет...
"Сила,хамство и наглость":-приоритеты.......уж точно....
однозначно
2018-03-10 17:18:20
- Петров, ты почему уроки не выучил?
- Я был в шоке..
- Завтра в школу с родителями !
- Они не смогут, они третий день в шоке
Мизантроп
2018-03-10 16:55:48
Хорошо хоть, то, что не насрали. По нонешним то временам.
Доктор Лень
2018-03-10 17:18:17
Мизантроп, младшую дочь туда возил, нравилось.. "разрушили".. Ширма вместо мозгов. Тут и диагностировать не просто.
Гость
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