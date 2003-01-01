Дети военнопленных и пропавших без вести будут получать выплаты

Правительство выделило 9 млрд на выплаты детям военнопленных и пропавших без вести.
Правительство РФ выделит 9,38 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям военных, которые попали в плен или пропали без вести в ходе СВО. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин 11 августа.
Выплаты также полагаются детям военных, которые попали в плен во время контртеррористических операций и выполнения боевых задач в Сирии.
Речь идет о ежемесячных социальных выплатах. Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе, где живет семья. Соответствующий указ в конце прошлого года подписал Владимир Путин.