«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
В Петрозаводске завершили модернизацию уличного освещения в Карьерном проезде

09:25

Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды

09:15

В Петрозаводске временно изменятся маршруты двух троллейбусов

09:00

Кемь и Рабочеостровск из-за коммунальной аварии остались без воды

08:40

Жительницу Ярославля оштрафовали за сравнение новой школьной формы в России с нацистской

08:20

В России предложили досрочно выдавать водительские права подросткам

08:00

В ночь на 13 августа можно будет наблюдать звездопад

07:40

Дети военнопленных и пропавших без вести будут получать выплаты

07:20

В Карельском научном центре в День географа пройдет лекторий

07:00

В Водлозерском парке рассказали, как боролись с лесными пожарами

06:40

Водлозерский парк открыли для посещения

00:10

В Минфине Карелии рассказали, какие поддельные банкноты встречаются чаще на Северо-Западе

21:45

Велосипедистка из Петрозаводска получила титул суперрандоннера

21:20

Число столкновений на дорогах выросло в два раза

20:45

Опасных жуков-усачей обнаружили в вырубленных в Кондопожском районе деревьях

20:15

Девочки-подростки подрались в Костомукше

19:45

В Сегежском районе вновь отменили рейс до Валдая

19:30

Сборщики ягод могут заработать в Карелии до 750 тысяч рублей

19:00

Прокуратура заинтересовалась пожаром на мусорном полигоне в Кондопожском районе

18:45

В Минсельхозе Карелии ответили на жалобы жителей по поводу свалки мертвой форели в Приладожье

18:30

Двое детей и водитель получили травмы в ДТП в Питкярантском районе

18:00

Программу расселения аварийного жилья Артур Парфенчиков обсудил с Министром строительства РФ

17:40

Роспотребнадзор помог покупателю вернуть деньги за неисправный товар

17:20

«Лето продолжается»: в Карелии пройдут дожди с грозами и потеплеет до +25℃

17:00

Жительница Кондопоги прошла в финал федерального проекта «Перепой звезду»

16:30

Доходы карельских узников выросли на 59%

16:00

Пропавшие туристы из Апатитов вышли на связь

15:40

«Ночь физкультурника» собрала в Петрозаводске более 800 участников

15:20

Клещи атакуют Карелию: 53 новых укуса за неделю

15:00

Экспорт древесины из Карелии в ОАЭ и Египет вырос более чем на 80%

14:25

Элиссан Шандалович провел встречу с главами поселений Медвежьегорского района

14:09

Сбер и GigaChat рассказали о лучших локациях Карелии для бюджетного отдыха

14:03

Избившую двухмесячную дочь петрозаводчанку оставили под стражей

14:00

Родные пропавших из Апатитов туристов рассказали, где могут быть их близкие

13:20

По соседству с Карелией поезд переехал ноги уснувшего на путях молодого человека

13:00

В Карелии за выходные потушили семь лесных пожаров

12:40

На трассе Кочкома — госграница автомобиль улетел в кювет

12:20

У карельских медвежат в тверском центре спасения началась яблочная пора

12:05

В Петрозаводске сбили подростков на велосипеде и самокате

11:45

Предприимчивый кондопожанин обогатился на 10 тысяч рублей после похода в алкомаркет

11:30

Праздник в селе Реболы познакомил гостей с карельскими ремеслами

11:18

Нетрезвый мотоциклист вылетел в кювет, уходя от погони в Карелии

11:10

В Ленобласти трехлетний ребенок выпал из окна пятого этажа

11:00

Стало известно состояние рабочего, который упал с лесов во время ремонта школы в Сегеже

10:40

Карелия вошла в число регионов с наибольшей аварийностью на дорогах

10:20

Пожар на трансформаторной подстанции в Лахденпохье ликвидирован

09:50

Национальный парк в Карелии получит грант на 18 млн рублей

09:25

Минпросвещения утвердило сроки учебного года для российских школ

09:00

Город в Карелии остался без света из-за пожара на трансформаторной подстанции

08:40

Карельский тракторист занял 4-е место на чемпионате России по пахоте

08:20

В карельском поселке установили уличное освещение по просьбе жителей

08:00

В Карелии разыскивают пропавших супругов из Мурманской области

07:40

Синие киты сократили «пение» на 40% из-за потепления океана

07:20

Космонавт Песков вернулся на Землю на корабле Crew Dragon

07:00

Скончался конструктор космической техники Владимир Асюшкин

06:40

Погиб известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов

00:10
Дети военнопленных и пропавших без вести будут получать выплаты
Сегодня 07:20 Общество
Правительство выделило 9 млрд на выплаты детям военнопленных и пропавших без вести.

фото: © Людмила Корвякова

Правительство РФ выделит 9,38 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям военных, которые попали в плен или пропали без вести в ходе СВО. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин 11 августа.

Выплаты также полагаются детям военных, которые попали в плен во время контртеррористических операций и выполнения боевых задач в Сирии.

Речь идет о ежемесячных социальных выплатах. Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе, где живет семья. Соответствующий указ в конце прошлого года подписал Владимир Путин.

В Петрозаводске завершили модернизацию уличного освещения в Карьерном проезде
09:25 Общество
Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды
09:15 Общество
В Петрозаводске временно изменятся маршруты двух троллейбусов
09:00 Общество
