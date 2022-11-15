Дети забросали снежками Вечный огонь в Петрозаводске

Двое мальчиков потушили Вечный огонь на площади Ленина в столице Карелии.

Инцидент произошел в 7 декабря. Как рассказали очевидцы в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» в районе 14.30 двое мальчиков лет 10 осквернили мемориал «Вечный огонь».

«Потушили Вечный огонь, бросая снег. Увидя, что их заметили они побежали вниз к речке… Родители объясните своим детям, что вандализм — это наказуемо!», — пишут очевидцы в паблике.

Напомним, в октябре подросток на самокате потушил Вечный огонь в Петрозаводске. Было возбуждено уголовное дело.