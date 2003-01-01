Детям до 16 лет запретят выгуливать потенциально опасных собак

Государственная Дума вводит дополнительные правила выгула собак.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, направленный на усиление безопасности при выгуле собак.
— Вводится запрет на выгул потенциально опасных собак без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет. Законопроект также запрещает выгуливать таких собак в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, — рассказали в пресс-службе Госдумы.
Исключения составят случаи, когда собака находится на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу. Перечень потенциально опасных собак утвержден постановлением Правительства РФ, сейчас в него входят 12 пород. В их числе акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака.
— Именно этих собак МВД России, разработавшее проект постановления, посчитало обладающими генетически детерминированными качествами агрессии и силы и представляющими потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Среди них есть и собаки, используемые для травли, и собаки аборигенных пород, в которых не велась селекция на лояльность к человеку, в результате чего особенности их поведения до конца не изучены.
На сегодняшний день закон запрещает выгул таких животных без намордника и поводка.
Как отмечается в пояснительной записке, «многочисленные примеры нападения домашних собак на людей, особенно на детей и женщин, а также на других животных, публикуемые в СМИ, подтверждают необходимость принятия комплексных мер, в том числе, касающихся требований к выгулу домашних животных, особенно потенциально опасных собак». Подобные ограничения уже введены в ряде регионов.
