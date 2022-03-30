Детям-сиротам в Карелии дадут деньги на покупку жилья

Дети-сироты могут получить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения, сообщили в администрации Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска информирует граждан, которые относились к категории детей-сирот, достигли возраста 23 лет и имеют право на обеспечение жилыми помещениями, о возможности получить единовременную денежную выплату. Её можно направить на приобретение жилья.

Единовременная денежная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки. Она существует в соответствии с Законом Республики Карелия от 26.11.2021 № 2637-ЗРК. На сегодня сумма выплаты составляет 1 113 966 рублей.

Для её получения выплаты дети-сироты могут обратиться с соответствующим заявлением в Министерство социальной защиты Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 6, а также по телефону: 59-57-60.