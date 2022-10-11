Детям в Петрозаводске подарили железные одуванчики

Напомним, в этом году в сквере Анны Лисицыной брусчаткой замостили пешеходные дорожки, установили детскую площадку с резиновым покрытием, скамейки и урны.



Кроме того, в начале августа скульптор Александр Ким исправил историческую ошибку на памятнике Герою Советского Союза. В соответствии с правилами русского языка в фамилии Анны Лисицыной букву «И» заменили на «Ы».