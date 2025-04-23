Детям войны в Карелии предоставят единовременную выплату к 9 мая

Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Артур Парфенчиков.

Руководитель региона поручил Министерству социальной защиты республики обеспечить предоставление единовременной денежной выплаты к 80-летию Великой Победы. Выплата предусмотрена для граждан Российской Федерации, родившихся в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года включительно на территории Союза Социалистических Республик, постоянно проживающих на территории Карелии.

Единовременная выплата составит 5 тысяч рублей.

Напомним, в марте инициативу Главы Карелии о предоставлении единовременной выплаты детям войны поддержали депутаты Законодательного Собрания республики. На эти цели из регионального бюджета выделили более 128 млн рублей. Ранее, в июне 2021 года, парламентарии приняли Закон «О детях войны в Республике Карелия». Документ устанавливает особый статус и меры поддержки для жителей региона, которые родились с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны.