Детсад для 180 малышей открылся в Петрозаводске после ремонта

В Петрозаводске после ремонта открылся детский сад на Ленинградской улице, сообщает пресс-центр городской мэрии.

В столице Карелии начал работу после ремонта детский сад № 111. Учреждение готово принять 180 дошкольников.

Как сообщают в петрозаводской мэрии, в детском саду разместят восемь групп. Половина из них рассчитана на младших дошкольников в возрасте от двух до четырех лет.

«Во всех основных помещениях детского сада была проведена замена светильников. В здании восстановлена система вентиляции, выполнена регулировка системы теплоснабжения. На территории учреждения проведены работы по благоустройству и озеленению», — говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска предложил организовать поставки знакомого с детства овсяного печенья «Сампо» в детсады города.