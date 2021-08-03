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Детсад для 180 малышей открылся в Петрозаводске после ремонта

Новости. Общество
11:56, 04 Августа 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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В Петрозаводске после ремонта открылся детский сад на Ленинградской улице, сообщает пресс-центр городской мэрии.

В столице Карелии начал работу после ремонта детский сад № 111. Учреждение готово принять 180 дошкольников.

Как сообщают в петрозаводской мэрии, в детском саду разместят восемь групп. Половина из них рассчитана на младших дошкольников в возрасте от двух до четырех лет.

«Во всех основных помещениях детского сада была проведена замена светильников. В здании восстановлена система вентиляции, выполнена регулировка системы теплоснабжения. На территории учреждения проведены работы по благоустройству и озеленению», — говорится в сообщении пресс-центра.

Ранее сообщалось, что мэр Петрозаводска предложил организовать поставки знакомого с детства овсяного печенья «Сампо» в детсады города.

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Комментарии

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Лейтенант
2021-08-04 13:36:50
Надеемся здесь то хоть крыша не упадёт теперь?
Сначала строят плохо,но за хорошие деньги ( или откаты?), Потом переделывают ,опять за хорошие деньги ( или откаты?), это когда нибудь закончится!?
театральный критик
2021-08-04 12:57:02
Скоро в ключевском карьере откроют. Офф, как тебе такое ? :)
Гость
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