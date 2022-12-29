Детсад и еще 11 домов в Петрозаводске остались без холодной воды

Водоснабжение прервалось в домах на Кукковке в Петрозаводске.

В пятницу, 30 декабря, в 07.40, произошла коммунальная авария в районе Кукковка.



Без холодной воды остались дома №№ 4-А, 6 по улице Ровио; ул. №№ 1-А, 3, 5, 5-Б, 5-В, 7, 9, 11, 11-А ( детский сад № 91 «Белочка»), 11-Б по улице Балтийская.



Также коммунальный ресурс пропал в жилом здании №14 по Лыжной улице, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.



Все дома находятся в зоне ответственности АО «ПКС - Водоканал». К 09.00 воду обещали подвезти к дому №6 по улице Ровио. Когда аварию ликвидируют, не сообщается.