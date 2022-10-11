Детсад и еще несколько домов снова останутся без воды в райцентре Карелии

В Кеми вновь пытаются починить трубопровод, из-за чего в десятках домов отключат воду.

Администрация Кемского района информирует об отключении водоснабжения в райцентре в связи с устранением утечки.



23 ноября с 14.20 воды не будет в домах по улице Мосорина, в детском саду N4 «Теремок», на улицах Каменева, Минина, на проспекте Пролетарском, 13.



Водоснабжение обещают возобновить сегодня в 19.00, говорится в сообщении районных властей в соцсети.



Напомним, жителям Кеми и соседнего Рабочеостровска постоянно отключают воду из-за ремонта трубопровода.