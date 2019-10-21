Детсад в Карелии окажется без тепла из-за зеленой воды

Из-за аварии на трубопроводе в Костомукше отключат отопление.

Вдоль канала на Гипроруде в Костомукше из трубы вытекает вода ярко-зеленого цвета, сообщает местное издание "64 Параллель".

В Горводоканале предположили, что, скорее всего, произошла утечка теплоносителя (именно его подкрашивают в зеленый цвет).

Исполняющая обязанности директора МУП "Теплосети" Ирина Павленко подтвердила, что налицо авария на трубопроводе в районе дома по ул. Героев, 3. Чтобы найти место утечки, принято решение сегодня после обеда отключить от отопления и горячее водоснабжение домов "1,3, 9 и 11 по улице Героев, а также детский сад "Березка".

Если место утечки найти не удастся, работы продолжатся завтра.