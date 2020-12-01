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Детсад, закрытый в Петрозаводске из-за угрозы обрушения, вернулся в собственность города

Новости. Общество
16:53, 02 Декабря 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Детский сад на улице Ленинградской, который был закрыт спустя несколько месяцев после многомиллионной реконструкции из-за угрозы обрушения кровли, перешел в муниципальную собственность.

На сессии Петросовета сегодня было приято решение принять из республиканской в муниципальную собственность здание дошкольного учреждения на улице Ленинградская. Это предложение поступило властям города от Управления капитального строительства Карелии и Министерства имущественных и земельных отношений республики.

"На ремонт садика мы из городского бюджета деньги не тратили. Поэтому и возвращали в республиканскую собственность с тем, чтобы республика устранила те недочеты по пожарной безопасности, по конструкции здания. Мы получили все заключения и, собственно, это нам позволяет принять отремонтированный объект", - сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник на сессии Петросовета.

Напомним, Министерство образования республики купило в 2014 году здание 1966 года постройки на Ленинградской , 6 б под детский сад у частного лица за 86,2 миллиона рублей. После того, как здание перешло в собственность республики, власти потратили еще примерно 70 миллионов бюджетных рублей на его реконструкцию, которая затянулась почти на три года - первый срок ввода объекта был установлен 15 сентября 2016-го. Таким образом, в общей сложности детский сад обошелся бюджету примерно в 155 миллионов рублей: его реконструкция стоила почти столько же, сколько покупка.

Детсад №53 открыт 6 марта 2018 года. Но уже в апреле учреждение вновь закрыли на ремонт из-за проблем с внутренними инженерными сетями. Воспитанники на время ремонта были распределены по другим детсадам. Вновь свои двери детсад на Ленинградской распахнул в июне. Спустя четыре месяца детсад закрыли из-за угрозы обрушения крыши. Было возбуждено дело о мошенничестве при реконструкции детсада на Ленинградской.

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