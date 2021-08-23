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Детсады, школа и медцентр оказались без горячей воды в Петрозаводске из-за ремонта трубопровода

Новости. Общество
11:14, 25 Августа 2021
фото: ПКС

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В столице Карелии компания «ПКС — Тепловые сети» отключила от горячего водоснабжения ряд объектов из-за необходимости проведения ремонтных работ.

Отключение горячей воды произошло в том числе в Центре паллиативной медицинской помощи, Державинском лицее, а также в детских садах «Сказка» и «Цветик — семицветик». Вода отключена в 9-00. Завершить работы коммунальщики намерены ориентировочно до 17-00.

В паблике «ЕДДС Петрозаводска» представлен полный список отключенных от горячего водоснабжения объектов: ул. Державина, д. 4, 5, 12; ул. Кооперативная, д. 3А, 7А; ул. Луначарского, д. 15, 41; ул. Перттунена, д. 6 (ГБУЗ «Центр паллиативной медицинской помощи»); ул. Пробная, д. 4А (МБДОУ «Детский сад № 98 „Сказка“), 7; ул. Радищева, д. 3; ул. Ригачина, д. 34, 44, 46, 46А, 48, 56; ул. Чернышевского, 1, 2, 5, 13, 14А (МБОУ „Державинский лицей“); пр. Александра Невского, д. 11, 15А (МБДОУ „Детский сад № 70 ‚Цветик — семицветик‘), 23; ул. Правды, д. 9, 11, 11А; ул. Волховская, д. 4А, 4Б, 4В.

Причиной отключения названо устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО ‚ПКС — Тепловые сети‘.

В компании ‚ПКС‘ сообщили ‚Столице на Онего‘, что горячая вода по указанным адресам отключена из-за необходимости проведения ремонтных работ на трубопроводе. В компании заявили, что клиенты были предупреждены об этом. Работы являются плановыми и должны завершиться до 17-00, сообщили коммунальщики.

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Комментарии

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David.
2021-08-25 11:25:15
А че зимы не могли что ли дождаться?
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