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Новости. Общество
12:36, 23 Июля 2018

Детская дискотека прошла на Древлянке-8

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Эко-район, который заботится о детском досуге.

Древлянка-8 заботится о своих жителях. Особенно о детях. Детские безопасные площадки, огромные пространства для дворовых игр, "сенсорный" сад, открытый спортивный комплекс, хоккейная коробка. Это небольшой перечень возможностей для детского досуга в районе.

В минувшее воскресенье на территории эко-района прошла первая детская дискотека для детей от 2 до 12 лет. Несмотря на погодные условия, мероприятие прошло очень весело и "солнечно". Ведь ведущей дискотеки была яркая и энергичная Кристина Ким, первый вице-президент федерации чир-спорта РК, тренер по чирлидингу. Она зарядила всех своим настроением, ребята веселились, смеялись и танцевали несколько часов. Спасибо огромное всем участникам и активистам, помогавшим в организации этого детского праздника.

Древлянка-8 уже не в первый раз проводит специализированные праздники для всей семьи. Два года подряд на территории спортивного комплекса микрорайона проводится Фестиваль здорового образ жизни "ЗОЖный райON", организаторами которого является молодежный центр "Смена" и компания "Чистый город". В программу мероприятия входят показательные выступления по различным видам спорта, промо-площадки от партнеров фестиваля и интереснейшие мастер-классы. Особое внимание уделяется детской программе: лучшие аниматоры города представляют свою развлекательную программу, проводятся детские конкурсы с ценными призами. Зимой на Древлянке-8 проводили зимний праздник по Дворовому хоккею. Этот праздник имел большой успех среди молодежи города. Еще бы. Хоккей - один из любимейших зимних видов спорта всех поколений.

Как вы уже поняли, детская жизнь на Древлянке-8 кипит и бурлит. Переезжайте и вы всей семьей. Древлянка-8 не даст вам скучать. Осталось меньше 130 квартир. Подробности на сайте.

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