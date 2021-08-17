Детская хоккейная школа «СКА-Карелия» набирает мальчиков и девочек

Открыт набор в детскую хоккейную школу «СКА-Карелия», представляющую один из сильнейших в России хоккейных клубов.

Мальчиков и девочек 5—6 лет приглашают в «СКА-Карелия». Школа осуществляет подготовку детей до уровня спорта высших достижений, системы СКА и хоккейных клубов. Тренировки проходят в Ледовом дворце города Кондопога, сообщили в Минобразования и спорта республики.

Хоккейная школа берет на себя все расходы на организацию тренировочного процесса, трансфер между Петрозаводском и Кондопогой, участие в соревнованиях. Заявку можно подать онлайн в паблике школы «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, училище олимпийского резерва в Кондопоге объявляет набор студентов по направлениям самбо, керлинг и регби.