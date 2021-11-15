Детская площадка в Губернаторском парке Петрозаводска обрела новый вид (ФОТО)

Администрация Петрозаводска сообщила, что в Губернаторском парке обновлена детская площадка.

В Губернаторском парке компания «Контрейд» демонтировала старый игровой комплекс, который уже не отвечал требованиям безопасности, и установила современное оборудование. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска. На месте площадки было отсыпано новое основание, что сделало ее более устойчивой.

Стоимость работ составила около 2,5 млн рублей. Средства на замену игрового комплекса были предусмотрены в городском бюджете на этот год.

Сейчас рассматривается возможность дальнейшего обустройства Губернаторского парка и установки на его территории еще одного детского комплекса, заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что в Машезерском сквере оборудовали новые детские площадки: на его территории появились игровой комплекс, качели и песочный дворик.