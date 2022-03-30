Детская республиканская больница Карелии будет носить имя хирурга Игоря Григовича

Сегодня известному детскому хирургу Игорю Николаевичу Григовичу исполнилось бы 90 лет.

Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, принято решение о присвоении Детской республиканской больнице имени известного детского хирурга Игоря Григовича, который проработал в ней многие годы.



«Имя профессора Григовича, которого, к сожалению, уже нет с нами, известно далеко за пределами Карелии, - рассказал Михаил Охлопков. - Его многолетняя научно-педагогическая, просветительская и врачебная деятельность отмечены высокими наградами и званиями. Игорь Николаевич – заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия, народный врач Республики Карелия, почетный гражданин Республики Карелия, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, автор более 180 научных работ в области детской хирургии.



Для увековечивания памяти врача, отдавшего медицине более 50 лет и внесшего огромный вклад в охрану здоровья детей, развитие детской хирургической службы, подготовку специалистов для здравоохранения республики, принято решение о присвоении имени Игоря Николаевича Григовича Детской республиканской больнице, в которой он проработал многие годы. Проект соответствующего документа уже подготовлен Минздравом Карелии».