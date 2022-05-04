Детская республиканская больница Карелии сменила название

Детской республиканской больнице присвоено имя Игоря Григовича, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Игорь Николаевич Григович — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Карелия, один из основоположников детской хирургической службы в республике, писатель, поистине народный доктор, многие годы помогавший людям.

«Более 50 лет работы, тысячи спасенных детских жизней, успехи во врачебной, научной, педагогической и общественной деятельности — своим трудом доктор Григович снискал искреннюю признательность пациентов и уважение коллег, которые ходатайствовали о присвоении больнице его имени», — рассказал Михаил Охлопков.

Ходатайство было поддержано Минздравом Карелии. В соответствии с распоряжением, подписанным главой Карелии Артуром Парфенчиковым, новое название звучит так: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия «Детская республиканская больница им. И. Н. Григовича».