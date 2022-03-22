Детские лагеря открываются в нескольких школах Петрозаводска на весенних каникулах

Пришкольные лагеря начнут работать с 28 марта в семи школах города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, несколько школ города готовы принять учащихся в детских лагерях, открытых на время весенних каникул при образовательных организациях.

Первыми в весеннюю кампанию включились школы № 2 и № 36. Образовательные организации приняли 45 учащихся.

С 28 марта по 1 апреля начнут работать лагеря при школах №№ 5, 29, 34, Академическом лицее и лицее № 13, Финно-угорской школе имени Элиаса Леннрота, а также Спортивной школе Олимпийского резерва № 3 Петрозаводска. Всего планируется принять 260 учащихся. Сейчас идет запись детей.

Для зачисления ребенка в лагерь необходимо предоставить заявление от родителя, медицинскую справку, страховой полис, квитанцию об оплате (в случае необходимости). В школу родители могут обратиться самостоятельно. Условия приема приведены в документе.