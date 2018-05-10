Детские лагеря в Карелии пришли в негодность, признал Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков считает, что старые детские лагеря не соответствуют стандартам и должны быть заменены современными центрами.
"Структура 60-х годов уже не соответствует. Во-первых, она сама по себе устарела уже и пришла в негодность. И те современные нормы и требования, которые сейчас действуют и по санитарным вещам, и по безопасности, конечно, они уже не могут допускать детей вот в такие учреждения",- сказал Артур Парфенчиков, комментируя неудовлетворительное состояние учреждений детского отдыха в Карелии.
"Последние там 20-30 лет мы ничего нового не строили", - заявил Парфенчиков на заседании правительства.
Подробнее о проблеме читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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