Детские площадки обновляют в Рабочеостровске

Один из игровых городков на улице Юбилейной уже привели в порядок, работы обещают продолжить.
В поселке Рабочеостровск Кемского района обновили детскую площадку на улице Юбилейной. С инициативой выступил депутат Совета поселения Андрей Шумский. Сам он также принял участие в ремонте игрового городка.
На детской площадке установили новую деревянную песочницу, покрасили элементы игровой зоны.
— Это плановая замена изношенного оборудования. Будем продолжать постепенно обновлять детские площадки в поселке, чтобы они радовали наших ребят, а их родители были спокойны, зная, что дети играют в комфортных и безопасных условиях, — сказал Андрей Шумский.
В администрации поселения отметили, что работы выполнены в соответствии с техническими требованиями.
Напомним, что недавно в Рабочеостровске также отремонтировали уличную сцену, где проходят все культурные мероприятия. Кроме того, в начале июля местные жители высадили саженцы сосны в парке «Аллея», где планируют создать обновленную зеленую зону.
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