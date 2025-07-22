Детские площадки обновляют в Рабочеостровске

Один из игровых городков на улице Юбилейной уже привели в порядок, работы обещают продолжить.

В поселке Рабочеостровск Кемского района обновили детскую площадку на улице Юбилейной. С инициативой выступил депутат Совета поселения Андрей Шумский. Сам он также принял участие в ремонте игрового городка.

На детской площадке установили новую деревянную песочницу, покрасили элементы игровой зоны.

— Это плановая замена изношенного оборудования. Будем продолжать постепенно обновлять детские площадки в поселке, чтобы они радовали наших ребят, а их родители были спокойны, зная, что дети играют в комфортных и безопасных условиях, — сказал Андрей Шумский.

В администрации поселения отметили, что работы выполнены в соответствии с техническими требованиями.

Напомним, что недавно в Рабочеостровске также отремонтировали уличную сцену, где проходят все культурные мероприятия. Кроме того, в начале июля местные жители высадили саженцы сосны в парке «Аллея», где планируют создать обновленную зеленую зону.