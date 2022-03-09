Детские забавы на опасном льду вызывают беспокойство Следкома Карелии

Сотрудники Следственного комитета призывают взрослых следить за детьми и не допускать их прогулок по льду водоемов.

Следователи обеспокоены ситуацией, связанной с детскими играми вблизи реки Тохмайоки поселка Хелюля Сортавальского района. В декабре 2020 года на этом месте провалился под лед и трагически погиб шестилетний ребенок. Об этом информирует Следком.

Представители Следственного комитета призывают взрослых обеспечить безопасность детей.

«В связи с наступлением весеннего сезона, характеризующегося таянием снега, льда, подмыванием грунта и паводковым периодом, резко возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с провалом детей под лёд. Следственное управление СК России по Республике Карелия обращает внимание родителей на необходимость контролировать досуг детей, подробно обсуждать с детьми опасность неустойчивого, хрупкого льда, запрещая выходить на поверхность водоема, покрытого льдом. Также соответствующим службам необходимо принять предупредительные меры, направленные на профилактику детского травматизма, исключению нахождения детей вблизи водоемов», — говорится в сообщении Следкома.