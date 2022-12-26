Детский компьютерный центр появится в Петрозаводске

На базе центра «Ровесник» в Петрозаводске появится IT-куб для детей, сообщили в Минобразования Карелии.

«Благодаря новому центру 400 ребят смогут ускоренно изучать программы и получать новые знания в сфере информационных технологий. Сегодня это одно из самых актуальных направлений для выбора профессиональной траектории. Сейчас мы формируем список оборудования, которое будем использовать на занятиях по дополненной и виртуальной реальности, программированию, робототехнике, — говорит заместитель директора „Ровесника“ Ксения Сазонова. — Закупим VR-шлемы, конструкторы, 3D принтеры, серверы, ноутбуки».

На базе нового центра можно будет заниматься проектной деятельностью, проводить чемпионаты, мероприятия для педагогов, хакатоны, фестивали и прочие активности. Здесь детям предложат востребованные программы, которые разработаны вместе с партнерами — лидерами рынка, современное оборудование и обучение с «прокаченными» педагогами.

Занятия, которые рассчитаны на детей с 7 лет, будут проходить бесплатно.

IT-куб — первая подобная площадка в Карелии. Открытие запланировано на 2023 год. Чтобы стать членом ИТ-куба, нужно будет записаться через государственную информационную систему «Навигатор дополнительного образования Республики Карелия».