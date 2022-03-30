Детский лагерь «Старт» в Карелии передают в федеральную собственность

Детский лагерь «Старт» будет передан в федеральную собственность, потому что у властей Петрозаводска нет денег на его ремонт.

Расположенный в селе Кончезеро детский лагерь «Старт» будет передан в федеральную собственность по решению Министерства спорта России. Объект будет находиться в оперативном управлении Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. Об этом сообщил в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский.

Причина передачи детского учреждения в федеральную собственность — отсутствие в бюджете Петрозаводска денег на ремонт объекта. Любарский пояснил, что власти не могут его открыть в течение двух лет.

«Помещения, построенные в советские годы, требуют колоссальных средств на ремонт — только для приведения лагеря в соответствие действующим нормам, для устранения предписаний надзорных органов. Что уж говорить о развитии инфраструктуры! Сегодняшний день диктует новые требования и к безопасности, и к качеству отдыха — я говорю о новых спортивных и досуговых помещениях, современных комфортных корпусах и многом другом. Все это весьма непросто и недёшево создать на существующей базе. В городском бюджете таких денег, увы, нет», — заявил мэр Петрозаводска.

Сообщается, что площадка станет местом размещения круглогодичного детского спортивно-оздоровительного центра.

Ранее сообщалось, что власти Карелии планировали передать лагерь «Старт» в федеральную собственность в 2022 году