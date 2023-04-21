Детский омбудсмен Карелии: «Кражи» детей кровными родителями – это не нарушение закона

Специалисты прокомментировали ситуацию с детьми, которых увез в неизвестном направлении бывший супруг жительницы Петрозаводска.

Напомним, месяц назад петрозаводчанка Инна Коломайнен потеряла детей: пока дочь и сын гостили у бабушки, к ней приехал их отец, с которым мама давно в разводе, и увез их неизвестно куда. Связь с мужчиной отсутствует, уже месяц Инна их не видела и не говорила с ними. Одной из причин произошедшего она считает то, что они с бывшим мужем документально не закрепили место постоянного проживания детей, пишет «Фактор News».

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев считает, что «кражи» детей кровными родителями - это не нарушение закона. «Родителям нужно позабыть о своих интересах, о желании быть рядом с сыном или дочерью, о взаимных обидах, и думать только о ребенке, о его физическом и душевном комфорте», — уверен он. Потому что суды, по которым придется ходить также и несовершеннолетнему, точно не сделают его счастливее.

Что значит «развод по телефону», и как нынче делят детей, знает «Фактор News».