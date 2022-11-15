Детский омбудсмен Карелии объяснил, почему деревенские ребята остались без школы

Школьники из поселка Ново-Стеклянное Пудожского района не могут попасть в учебное заведение, расположенное на другом берегу реки Водлы – здесь больше нет паромной переправы.

Эта новость прозвучала 15 ноября на заседании комитета Законодательного собрания Карелии по законности и правопорядку.

Вопрос был адресован республиканскому Уполномоченному по правам ребенка Геннадию Сараеву, хотя подвозка школьников к месту учебы полностью лежит на местной власти. Тем не менее, детский омбудсмен объяснил, как возникла эта ситуация. По его словам, проблемой он занимался еще год назад, и тогда глава Пудожского района заверил его, что вопрос решен. То, что ситуация не изменилась, и то, что никто об этом не сообщал конца осени уже нового учебного года, стало для него полной неожиданностью.

Как такое могло случиться, разбирались журналисты «МК Карелии».