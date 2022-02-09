Детский омбудсмен Карелии отменил личные приемы и консультации из-за коронавируса

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия будет принимать обращения только по почте.

Как сообщается в официальном паблике детского омбудсмена Геннадия Сараева, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу COVID-19 прием заявлений и обращений к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Карелия будет осуществляться исключительно посредством почтовой (185035, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д.4, каб.34), электронной (office@deti-karelia.ru) связи или в группе в соцсети (вкладка заявление).

Все личные встречи, консультации и прием граждан отменены.