Детский омбудсмен Карелии ответил на критику своего заявления о нарушениях прав ребенка

Геннадий Сараев объяснил отсутствие нарушений прав детей в республике.

Впервые за пять лет работы уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев выступил с докладом в Заксобрании.



«Права детей в Карелии нарушить крайне сложно, и я не выявил за время своей деятельности нарушение прав ребенка, - в частности, заявил Сараев депутатам. - Потому что нужно понимать, что есть права, а есть свободы. И нарушить право ребенка может только государство».



О том, как объяснил свои слова детский омбудсмен, а также о том, что он думает по поводу драки школьниц в Пудоже - читайте в материале наших коллег.