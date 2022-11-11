Детский омбудсмен Карелии ответил на вопросы родителей, преступивших закон

Уполномоченный по правам ребенка Карелии провел личный прием осужденных в ИК-9, сообщили в УФСИН республики.

Прием-консультацию для осужденных, у которых есть дети, провел детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев в исправительной колонии №9 Петрозаводска. Мероприятие организовали в преддверии Дня правовой помощи несовершеннолетним.

Вместе с Сараевым исправительное учреждение посетила представитель государственного юридического бюро Карелии Екатерина Ковригина.

Омбудсмен ответил на вопросы заключенных из их письменных обращений, отправленных ему ранее. На приеме обсудили опеку и попечительство, установление отцовства, восстановление нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних.