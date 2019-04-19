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Новости. Общество
09:03, 19 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Власти Пряжинского района Карелии ликвидируют школу-сад в Савиново

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Жители старинной карельской деревни соберутся на сход за сохранение образовательного учреждения, которое администрация Пряжинского национального района ликвидирует, несмотря на требования федеральных властей учитывать мнение населения при оптимизации сельских школ.

Родители учащихся школы-сада деревни Савиново Пряжинского национального района Карелии получили письмо от уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, в котором тот выразил поддержку их требованиям о сохранении образовательного учреждения.

“Уполномоченный по правам ребенка пришел к выводу о том, что перевод дошкольной группы с подвозом в деревню Ведлозеро, не отвечает интересам детей, в связи с чем настаивает на сохранении дошкольного образования в деревне Савиново в виде самостоятельного учреждения или филиала образовательного учреждения. Данная информация была доведена до главы администрации Пряжинского района в письменной форме”, - говорится в письме детского омбудсмена Карелии.

Между тем глава администрации Пряжинского национального района Роман Петров уже подписал распоряжение о присоединении школы-сада в Савиново к Ведлозерской средней общеобразовательной школе, несмотря на протесты жителей деревни и требования федеральных чиновников учитывать интересы местного населения при оптимизации образовательных учреждений. Жители Савиново с этим решением не согласны и намерены 27 апреля провести в деревне сход за сохранение школы-сада.    

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