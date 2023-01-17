Детский омбудсмен Карелии предупредил родителей о страшной опасности из-за призывов в соцсетях

Через соцсети и мессенджеры детей призывают открывать газ, сообщил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.

Детский омбудсмен Геннадий Сараев предупредил о случаях, когда неизвестные пишут несовершеннолетним в соцсетях и мессенджерах призывы открывать газ на плите и уходить в другую комнату, а также совершать действия, которые могут привести к серьезным последствиям - аварии или отравлению. Об этом пишут на официальной странице Уполномоченного по правам ребенка.

В связи с этим омбудсмен рекомендует родителям обсудить с детьми правила безопасного обращения с бытовым газом, а также напомнить ребятам правила безопасного поведения в социальных сетях и мессенджерах.