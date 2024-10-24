Детский омбудсмен Карелии раскритиковал закрытие начальной школы в Колово

Неожиданное решение районных властей закрыть школу в поселке Колово Пудожского района вызвало не только возмущение местных жителей, но и интерес со стороны правоохранительных органов.

Решение властей Пудожского района Геннадий Сараев назвал непродуманным и, возможно, неправомерным.

Новость о том, что одиннадцать младших школьников из Колово с 5 ноября будут возить на учебу в Пудож, появилась в конце прошлой недели и, как водится, в местных «подслушках».

Глава Пудожского района решил объясниться, но сделал это весьма скупо через свою страничку в социальной сети.

Как выяснилось, к тому времени вопрос уже находился под контролем у республиканского Уполномоченного по правам ребенка Геннадия Сараева – ему о происходящем сообщили жители поселка. Омбудсмен сразу подключил к делу республиканскую прокуратуру.

«Основная проблема в том, что речь идет именно о младших школьниках, – пояснил Сараев. – Можно понять трудности с организацией обучения старшеклассников в малокомплектных школах, в небольшом населенном пункте может просто не хватать предметников. Но с первого по четвертый классы у ребенка только один учитель! Совершенно другой подход к организации процесса. И мы должны разобраться, почему вопрос решается столь радикально».

Продолжение истории читайте в материале наших коллег.