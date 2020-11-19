"Детский омбудсмен Карелии рассказал о создании проекта реконструкции жизни и быта финских лагерей"

Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев провел пресс-конференцию, где ответил журналистам региональных СМИ на самые актуальные вопросы.

На пресс-конференции Геннадий Сараев рассказал о новом повороте в деле Юрия Дмитриева, о соблюдении законности при передаче карельского ребенка в волгоградскую приемную семью, о судьбе подростка, сжегшего Успенскую церковь в Кондопоге, и другие.

Также речь зашла о проекте по созданию исторической реконструкции жизни и быта финских лагерей 1941-1944 годов, который реализует детский благотворительный фонд "Открытые возможности". Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил финансирование в размере почти 3 млн рублей.

Идея реализовать такой проект возникла у фонда, в том числе после опроса школьников, проведенного после показа весной 2019 года фильма "Весури". Грантовое направление – сохранение исторической памяти. При оценке заявки проект получил достаточно высокий рейтинг - 77,25 баллов.

Геннадий Сараев рассказал, что на конкурс подается огромное количество проектов – более 10 тысяч, часть из них снимается с конкурса сразу же. Порядка 75% - не соответствуют условиям финансовой поддержки, так как не представляют особой социальной значимости.

"Оценивают проекты, поданные в Фонд Президентских грантов, несколько тысяч экспертов, - отметил Геннадий Сараев, который также пояснил, что решение по победителям уже принято, и организации, получившие поддержку, обязаны реализовать свой проект.

По посещениям проект фонда "Открытые возможности" рассчитан на 375 человек, в рамках которого предусмотрена историческая и образовательная часть, проживание, питание, трансфер. Реконструкция представляет собой несколько бараков, смотровых вышек и элемент забора с колючей проволокой. Программа рассчитана на 1,5 дня, в которую войдут уроки мужества, экскурсия по экспозиции, а также просмотр документального фильма, который основан на воспоминаниях бывших узников концлагерей. В начале декабря инсталляцию увидят первые посетители.

В проекте предполагается участие школьных групп, при этом, как отметил Геннадий Сараев, решение об участии в проекте – абсолютно добровольное, его будут принимать родители или законные представители ребенка.

"У каждого ребенка есть родитель, законный представитель, который может разрешить туда везти ребенка, а может и отказаться, - объяснил Геннадий Сараев. - Никто насильно детей туда не повезет, это я гарантирую как человек, который защищает права ребенка".