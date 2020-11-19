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Детский омбудсмен Карелии рассказал о создании проекта реконструкции жизни и быта финских лагерей

Новости. Общество
14:35, 20 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
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Уполномоченный по защите прав ребенка в Карелии Геннадий Сараев провел пресс-конференцию, где ответил журналистам региональных СМИ на самые актуальные вопросы.

На пресс-конференции Геннадий Сараев рассказал о новом повороте в деле Юрия Дмитриева, о соблюдении законности при передаче карельского ребенка в волгоградскую приемную семью, о судьбе подростка, сжегшего Успенскую церковь в Кондопоге, и другие.

Также речь зашла о проекте по созданию исторической реконструкции жизни и быта финских лагерей 1941-1944 годов, который реализует детский благотворительный фонд "Открытые возможности". Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил финансирование в размере почти 3 млн рублей.

 Идея реализовать такой проект возникла у фонда, в том числе после опроса школьников, проведенного после показа весной 2019 года фильма "Весури". Грантовое направление – сохранение исторической памяти. При оценке заявки проект получил достаточно высокий рейтинг - 77,25 баллов.

Геннадий Сараев рассказал, что на конкурс подается огромное количество проектов – более 10 тысяч, часть из них снимается с конкурса сразу же. Порядка 75% - не соответствуют условиям финансовой поддержки, так как не представляют особой социальной значимости.

"Оценивают проекты, поданные в Фонд Президентских грантов, несколько тысяч экспертов, - отметил Геннадий Сараев, который также пояснил, что решение по победителям уже принято, и организации, получившие поддержку, обязаны реализовать свой проект.

По посещениям проект фонда "Открытые возможности" рассчитан на 375 человек, в рамках которого предусмотрена историческая и образовательная часть, проживание, питание, трансфер. Реконструкция представляет собой несколько бараков, смотровых вышек и элемент забора с колючей проволокой. Программа рассчитана на 1,5 дня, в которую войдут уроки мужества, экскурсия по экспозиции, а также просмотр документального фильма, который основан на воспоминаниях бывших узников концлагерей. В начале декабря инсталляцию увидят первые посетители.

В проекте предполагается участие школьных групп, при этом, как отметил Геннадий Сараев, решение об участии в проекте – абсолютно добровольное, его будут принимать родители или законные представители ребенка.

"У каждого ребенка есть родитель, законный представитель, который может разрешить туда везти ребенка, а может и отказаться, - объяснил Геннадий Сараев. - Никто насильно детей туда не повезет, это я гарантирую как человек, который защищает права ребенка".

 

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Комментарии

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миша
2020-11-20 15:07:08
Мы уже так хорошо живем, что можем тратить деньги на бутафорию? Туристу это точно будет неинтересно. Моих детей этим вряд ли увлечешь.
David
2020-11-20 14:58:41
Какой же мрак в их головах!
Ио
2020-11-20 14:55:58
Финны построили в Вокнаволке школу, а на президентский грант построили бутафорский концлагерь...Если общество считает что это нормально, то у такого общества нету будущего.
протестанутый
2020-11-20 15:13:34
Ио, Вокнаволок в Калевальском районе. Ватнаволок в Кондопожском. Карту себе купи, жертва ЕГЭ.
Сеня
2020-11-20 14:55:46
"Детский омбудсмен Карелии рассказал о создании проекта реконструкции жизни и быта финских лагерей"
С дуба то не упал ????????????????????? Весь мир в шоке от этого , Сараев !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
Саныч
2020-11-20 14:55:22
Почему упалнамоченный хочет усложнить детям детство?
Сеня
2020-11-20 14:49:49
Хм . Уныло как то стало . Лучше бы и не показывали его . Куча проблем у детей и родителей . а реальной помощи никакой .
кир
2020-11-20 14:43:12
Никто добровольно детей туда не поведет. Вы опубликуйте списки пособников финских оккупантов. Это полезнее будет и для истории, и дальнейшей жизни.
однозначно
2020-11-20 14:53:01
кир, местечковые националисты либерастного окраса очень боятся обнародования этих списков. Там будет много их фамилий.
Гость
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