Детский омбудсмен Карелии развеял мифы о комендантском часе для подростков

Информация о введении комендантского часа для детей во всей России оказалась фейком.

Как пишет «Фактор News», недавно в карельском паблике появилась новость о том, что в России с 1 октября действует комендантский час для несовершеннолетних. Подросткам нельзя находиться на улице после 22 часов. Эта информация публикуется во многих СМИ, блогах по всей стране и даже в пабликах официальных органов власти.

Как пояснил «Фактор News» карельский Уполномоченный по правам детей Геннадий Сараев, никакого «детского комендантского часа» федерального уровня в России не существует. Есть Федеральный закон N 124-ФЗ от 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который несколько лет назад был дополнен статьей 14.1. Согласно нововведениям, меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей могут принимать региональные власти.

Воспользовалась ли Карелия своим правом на введение «комендантского часа для детей», знает «Фактор News».