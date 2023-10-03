Реклама

Итоги Дня открытых дверей в жилом районе TALOJÄRVI подвели в компании «Баренц Групп»
03.10.2023 17:02
Петрозаводск простился с погибшими на СВО земляками
Сегодня 06:40
В Карелии объявили штормовое предупреждение
04.10.2023 20:02

Детский омбудсмен Карелии развеял мифы о комендантском часе для подростков

Новости. Общество
10:03, 05 Октября 2023
фото: Людмила Корвякова

Новости партнеров

Информация о введении комендантского часа для детей во всей России оказалась фейком.

Как пишет «Фактор News», недавно в карельском паблике появилась новость о том, что в России с 1 октября действует комендантский час для несовершеннолетних. Подросткам нельзя находиться на улице после 22 часов. Эта информация публикуется во многих СМИ, блогах по всей стране и даже в пабликах официальных органов власти.

Как пояснил «Фактор News» карельский Уполномоченный по правам детей Геннадий Сараев, никакого «детского комендантского часа» федерального уровня в России не существует. Есть Федеральный закон N 124-ФЗ от 1998 года «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», который несколько лет назад был дополнен статьей 14.1. Согласно нововведениям, меры по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей могут принимать региональные власти.

Воспользовалась ли Карелия своим правом на введение «комендантского часа для детей», знает «Фактор News».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.10.2023, 09:10
Студента из Петрозаводска отчислили из колледжа после шутки с российским флагом
29.09.2023, 11:24
Миграционная служба Финляндии нагрянет с проверками к студентам из Карелии
02.10.2023, 07:57
Социальные выплаты, в том числе больничный и декретные, будут увеличены
01.10.2023, 09:40
Брошенное красноухое пресмыкающееся пожалели жители Карелии
03.10.2023, 08:20
Жителей Карелии предупредили о смертельной опасности, таящейся в осеннем лесу
29.09.2023, 14:16
Стали известны цены на открывшейся в центре Петрозаводска ярмарке

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Как жителям Петрозаводска купить полезные продукты осени и получить кешбэк
С наступлением холодов мы все стремимся укрепить иммунитет и повысить настроение теплой атмосферой.
«Веруны»
25.09.2023 08:30
Все тайны «Кофе со сливками»
25.09.2023 07:15
архив чтиво

Медиа

Яркая ярмарка прошла в центре Петрозаводска
02.10.2023 10:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.