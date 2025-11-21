Детский омбудсмен Карелии встал на защиту подростков, избивших двух беспомощных мужчин

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев прокомментировал два жестоких избиения, совершённых подростками из Беломорска и Петрозаводска.
15-летнего мальчика из Беломорска, до смерти избившего молодого парня с инвалидностью, и 15-летнюю петрозаводчанку, которая сломала челюсть пьяному мужчине, тоже можно считать жертвами насилия, заявил «Столице на Онего» уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев.
По его мнению, эти подростки ранее серьёзно пострадали от действий взрослых людей, и потому совершённые ими преступления — не что иное, как месть обществу.
Омбудсмен также обратил внимание на недопустимость публикации и распространения видео с избиениями в сети. Как он объяснил свою позицию, читайте в нашем материале.