Детский омбудсмен подвёл итоги 2025 года: 388 обращений, защита в суде и помощь семьям

В течение года омбудсмен провел 163 личных приема и более 30 выездов в районы республики для решения проблем на местах.

В 2025 году в адрес детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева поступило 388 обращений, большинство из которых касалось защиты детей от насилия, права на образование и социального обеспечения. В отчете также обозначены ключевые направления работы уполномоченного по правам ребенка Карелии.

Защита прав в суде

Уполномоченный лично участвовал в 34 судебных заседаниях и подготовил 46 заключений по делам, связанным с несовершеннолетними.

Помощь семьям участников СВО

По этой теме поступило более 20 обращений. Была оказана психологическая и организационная поддержка, в том числе проведены семинары и организован детский отдых.

Работа Службы кризисной помощи

Специалисты службы провели более 670 часов психологической помощи для детей и родителей, оказавшихся в трудных ситуациях. Помощью было охвачено около 1400 человек.

Защита в цифровой среде

Инициатива о введении специальных детских SIM-карт для повышения безопасности в интернете была поддержана на федеральном уровне.

Развитие партнёрств

Заключены соглашения о сотрудничестве с ветеранскими организациями, благотворительными фондами, медиаторами и юридическими клиниками для комплексной помощи детям и семьям.

Ранее мы сообщали о ситуации с волками, которые появились на улице, по которой 2,5 километра десятиклассник ходит до остановки школьного автобуса. Минобразования и спорта Карелии в связи с этой ситуацией сообщило, что для ребенка разработан индивидуальный образовательный план, который предусматривает начало занятий со второго-третьего урока. То есть ребенку официально разрешено опаздывать. Это позволит родителям осуществлять подвоз ребенка самостоятельно, — уточнили в официальном ответе «Столице на Онего».

Кстати, родители школьников из посёлка Берёзовка, которые учатся в школе № 8 Кондопоги, также столкнулись с проблемой. Уже несколько месяцев они оплачивают такси до школы, тратя от 420 до 720 рублей в день.