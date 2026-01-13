Детский омбудсмен подвёл итоги 2025 года: 388 обращений, защита в суде и помощь семьям

В течение года омбудсмен провел 163 личных приема и более 30 выездов в районы республики для решения проблем на местах.
В 2025 году в адрес детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева поступило 388 обращений, большинство из которых касалось защиты детей от насилия, права на образование и социального обеспечения. В отчете также обозначены ключевые направления работы уполномоченного по правам ребенка Карелии.
Защита прав в суде
Уполномоченный лично участвовал в 34 судебных заседаниях и подготовил 46 заключений по делам, связанным с несовершеннолетними.
Помощь семьям участников СВО
По этой теме поступило более 20 обращений. Была оказана психологическая и организационная поддержка, в том числе проведены семинары и организован детский отдых.
Работа Службы кризисной помощи
Специалисты службы провели более 670 часов психологической помощи для детей и родителей, оказавшихся в трудных ситуациях. Помощью было охвачено около 1400 человек.
Защита в цифровой среде
Инициатива о введении специальных детских SIM-карт для повышения безопасности в интернете была поддержана на федеральном уровне.
Развитие партнёрств
Заключены соглашения о сотрудничестве с ветеранскими организациями, благотворительными фондами, медиаторами и юридическими клиниками для комплексной помощи детям и семьям.
