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Детский омбудсмен Сараев допрошен в суде по «делу Боднарчука»

Новости. Криминал
16:40, 22 Октября 2021
фото: Геннадий Сараев / ВК

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В Петрозаводском городском суде выступил детский омбудсмен Геннадий Сараев и ответил на вопросы по коррупционному делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

В четверг, 21 октября, Петрозаводский суд выслушал показания Геннадия Сараева, который в настоящее время занимает кресло уполномоченного по правам ребенка в Карелии. С 2012 по 2017 год Сараев был руководителем карельского исполнительного комитета партии «Единая Россия»: именно статус партийного функционера свидетеля интересовал суд. В настоящее время судебная тяжба по «делу Боднарчука» посвящена выяснению обстоятельств командировок экс-главы Петросовета на мероприятия «Единой России», куда городской парламентарий ездил за счет налогоплательщиков в люксовом вагоне. «Единоросс» Геннадий Сараев мог быть в курсе деталей проведения партийных мероприятий, а также мог знать специфику приглашений на них.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 16:58:24
Ничего у них нет. Гена, держись. Просто местечковые против ЕР, хотят сами быть у пирога. :)
Изя
2021-10-22 17:15:38
Кир, сказка про Репку . парфён за чепика-чепик за родионова -родионов- за ермолаева -ермолаев за воздух , а там и кирдык регину ((( дед и репка отдыхают ))
Эксперд
2021-10-22 16:55:21
Разваливается дело шитое белыми нитками.
Изя
2021-10-22 16:54:02
Я так думаю и посадить бы его не плохо было бы . Компашка кормящихся то одна ((((((((( Одни отбросы в Карелии , почему , не понимаю )) :)
Гость
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