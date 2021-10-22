Детский омбудсмен Сараев допрошен в суде по «делу Боднарчука»

В Петрозаводском городском суде выступил детский омбудсмен Геннадий Сараев и ответил на вопросы по коррупционному делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука.

В четверг, 21 октября, Петрозаводский суд выслушал показания Геннадия Сараева, который в настоящее время занимает кресло уполномоченного по правам ребенка в Карелии. С 2012 по 2017 год Сараев был руководителем карельского исполнительного комитета партии «Единая Россия»: именно статус партийного функционера свидетеля интересовал суд. В настоящее время судебная тяжба по «делу Боднарчука» посвящена выяснению обстоятельств командировок экс-главы Петросовета на мероприятия «Единой России», куда городской парламентарий ездил за счет налогоплательщиков в люксовом вагоне. «Единоросс» Геннадий Сараев мог быть в курсе деталей проведения партийных мероприятий, а также мог знать специфику приглашений на них.

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