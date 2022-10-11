Детский омбудсмен в Карелии хочет переименовать комиссии по делам несовершеннолетних

Комиссии по делам несовершеннолетних должны не наказывать семьи, а им помогать, считает уполномоченный по защите прав детей в Карелии Геннадий Сараев.

Такое мнение он высказал сегодня на заседании комитета по законности и правопорядку парламента, где обсуждался вопрос о его переназначении на должность детского омбудсмена.

Сараев ответил на вопрос, насколько эффективно работают в Карелии комиссии по делам несовершеннолетних.

«Не все, к сожалению, сориентированы на то, чтобы прийти на помощь, а не использовать санкции в отношении семьи. Есть такая позиция, когда из комиссий по делам несовершеннолетних делают маленький мировой суд. Мне кажется, что нужны изменения федерального закона, и может быть надо переименовывать комиссии — делать их комиссиями по оказанию кризисной помощи, раннего выявления, детского благополучия. Надо выходить на предоставление определенных услуг, а не на привлечение к ответственности. Это моя позиция», — сказал омбудсмен.