Детский омбудсмен в Карелии объяснил, почему телевизоры в Доме ребенка — это зло

Геннадий Сараев отреагировал на информацию об отсутствии телевизоров в Доме ребенка в Петрозаводске.

Детский омбудсмен Карелии прокомментировал информацию в социальных сетях о том, что в комнатах Дома ребенка на Древлянке нет телевизоров.



По его словам, сейчас в учреждении находятся 24 ребенка, семь из них — с инвалидностью и поражением центральной нервной системы. Возраст детей составляет от нуля до четырех лет.



«По мнению уполномоченного, отсутствие телевизоров исключительно положительно влияет на здоровье и психику детей, также позволяет сотрудникам сосредоточиться на уходе и развитии у детей необходимых навыков», — заявил Геннадий Сараев в соцсети.



Как отмечается в сообщении, уполномоченный регулярно посещает это учреждение, контролирует условия пребывания детей.