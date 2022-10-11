Детский омбудсмен в Карелии объяснил, почему телевизоры в Доме ребенка — это зло

Геннадий Сараев отреагировал на информацию об отсутствии телевизоров в Доме ребенка в Петрозаводске.
Детский омбудсмен Карелии прокомментировал информацию в социальных сетях о том, что в комнатах Дома ребенка на Древлянке нет телевизоров.
По его словам, сейчас в учреждении находятся 24 ребенка, семь из них — с инвалидностью и поражением центральной нервной системы. Возраст детей составляет от нуля до четырех лет.
«По мнению уполномоченного, отсутствие телевизоров исключительно положительно влияет на здоровье и психику детей, также позволяет сотрудникам сосредоточиться на уходе и развитии у детей необходимых навыков», — заявил Геннадий Сараев в соцсети.
Как отмечается в сообщении, уполномоченный регулярно посещает это учреждение, контролирует условия пребывания детей.
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