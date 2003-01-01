Детский сад № 89 в Петрозаводске открылся после завершения капремонта

В районе Ключевая возобновил работу отремонтированный детский сад.

Сегодня, 24 ноября, детский сад № 89 «Филиппок» на улице Репникова, 5 в Петрозаводске возобновил работу после завершения капитального ремонта, сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

— Фасад утеплили и облицевали плиткой. Её цвет обсуждали вместе с родительским сообществом. Отремонтировали кровлю и заменили все окна. Позаботились и о безопасности — теперь в каждой группе есть свой эвакуационный выход, соответствующий современным требованиям. Закупили новую мебель: в группах установили современные «растущие» столы, а в раздевалках смонтировали разноцветные шкафчики, — рассказала она.

По словам мэра, в следующем году ремонтные работы будут проходить сразу в трёх дошкольных учреждениях карельской столицы — № 15, № 34 и № 91.

Ранее стало известно, что готовность общестроительных работ, проводимых в здании петрозаводской школы № 43, составляет 98%. На ближайшее время в учреждении запланирована замена всех инженерных сетей — отопления, канализации, а также электро- и водоснабжения.