«Детский сад для мальков» строят в Карелии

В Кондопоге строят завод по выращиванию молоди лососевых рыб.

В Кондопоге строят «детский сад для мальков», сообщили в Госкомитете Карелии по строительному надзору.



Инспектор госкомитета проверил темпы и качество строительства завода по производству мальков лососевых рыб в Кондопоге.



Застройщик, ООО «Инарктика Северо-Запад», завершил земляные работы и устройство фундаментов. Сейчас идет монтаж несущих конструкций.





Подрядчик работает без нарушений, установил иснпектор. На заводе круглый год будут выращивать в пресной воде мальков лососевых пород, производство не будет зависить от климатических условий.



Через год после окончания стройки инвестор планирует производить 742 тысячи килограммов смолта в год. Смолт - это малек длиной 10-20 сантиметров и весом 100-170 граммов.