Детский сад и школу в Карелии полностью закрыли из-за роста заболеваемости ОРВИ

Школьные классы и детсадовские группы в Карелии продолжают закрывать из-за вспышки острых респираторных вирусных инфекций.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по Карелии, за неделю из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 168 классов в 41-й школе республики. Полностью была отправлена на дистанционное обучение петрозаводская школа №46.

За неделю на карантин закрыли 45 групп в 19-ти детских садах республики. Полностью закрыты на карантин детсад в поселке Эстерло Лахденпохского района и дошкольная группа при Сосновецкой школе Беломорского района.

Ранее сообщалось, эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 100 процентов.