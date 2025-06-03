Детский сад, магазин и несколько домов в Петрозаводске остались без воды

Воду отключили на трех улицах.

Сегодня, 16 июня, с 10:00 в Петрозаводске нет холодной воды в нескольких зданиях на Ключевой. Об этом сообщили в ЕДДС города.

Отключение затронуло детский сад, магазин и жилые дома. Адреса без водоснабжения: ул. Нойбранденбургская, дома 24, 22А, 20 (магазин), 18А (детсад № 7), ул. Кемская, дом 10, ул. Петрова, дома 11, 13, 11А, 9А.

«Водоканал» проводит плановые работы на сетях. Воду планируют дать к 20:00.