Детский сад с лифтом строят в Петрозаводске (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как продвигается строительство нового детского сада в микрорайоне Старая Кукковка.

Сегодня Владимир Любарский встретился с представителем подрядной организации, возводящей детский сад на 300 мест в районе улицы Чехова. «Все идет по графику.

«Специализированный Застройщик «КСМ» оценивает готовность на 45%, в конце года здание будет сдано, — сообщил на своей странице в соцсети глава города. — Сейчас работы идут и внутри, и на прилегающей территории. Строители делают кровлю, занимаются фасадной и внутренней отделкой. На завершающем этапе технологические присоединения инженерных сетей. На месте будущих прогулочных зон уже видны очертания площадок, предусмотренных для каждой группы — планировка и благоустройство территории продолжается».

По словам Любарского, детский сад будет построен на 12 групп с музыкальным и спортивным залами, с лифтом, современными системами пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

По прогнозам, уже в следующем году новое здание примет воспитанников.